22-летнему воспитаннику "железнодорожников" 20 апреля стало плохо во время индивидуальной тренировки, после чего он скончался. У Самохвалова остались жена и сын.
Селюк попросил Генпрокуратуру открыть дело о смерти Самохвалова
- Исстари в России на убогих не обижались. Пока нет результатов экспертизы. Все, что говорят некоторые личности - непрофессиональный бред.
Кто-то в здравом уме, имея перед собой документы, запрещающие тренироваться, разрешит людям выходить на поле и будет специально ходить под уголовным наказанием? Об этом могут говорить только клинические идиоты. В клубе знали, что он проходил не одно обследование, - приводит слова Мещерякова Sportbox.
Ранее Селюк утверждал, что смерть Иннокентия - это "для врача - тюрьма, для Кикнадзе - или уголовная ответственность, или служебное несоответствие".
Селюк: смерть Самохвалова на совести Кикнадзе
"Локомотив" в нынешнем сезоне чемпионата России после 22-х туров идёт на втором месте турнирной таблицы с 41 очком, отставая от "Зенита" на девять баллов. Чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта.
Мещеряков ответил на обвинения Селюка в смерти Самохвалова
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал обвинения агента Дмитрия Селюка в смерти Иннокентия Самохвалова.
Фото: ТАСС
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