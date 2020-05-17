На фото председатель совета директоров красно-зеленых Анатолий Мещеряков и генеральный директор клуба Василий Кикнадзе. Снимок сделан недалеко от касс стадиона "Черкизово".
Ранее в Instagram фанатского движения "Локомотива" United South появилась фотография граффити с поддержкой в адрес главного тренера Юрия Семина.
Соглашение с 73-летним Сёминым, которое истекает 31 мая 2020 года, не будет продлено. Новым наставником клуба станет 40-летний серб Марко Николич. Он возглавит клуб 1 июня 2020 года.
Четвертый приход Сёмина в "Локомотив" начался в 2016 году. В сезоне 2017/18 клуб выиграл первое чемпионство спустя 14 лет.
Болельщики "Локомотива" "похоронили" Мещерякова и Кикнадзе
В Интернете появилась фотография, на которой сымитировано надгробие с фотографиями представителей руководства "Локомотива".
Фото: Инстаграм ultrasmentality
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!