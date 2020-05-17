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Болельщики "Локомотива" "похоронили" Мещерякова и Кикнадзе

В Интернете появилась фотография, на которой сымитировано надгробие с фотографиями представителей руководства "Локомотива".
Фото: Инстаграм ultrasmentality
На фото председатель совета директоров красно-зеленых Анатолий Мещеряков и генеральный директор клуба Василий Кикнадзе. Снимок сделан недалеко от касс стадиона "Черкизово".

Ранее в Instagram фанатского движения "Локомотива" United South появилась фотография граффити с поддержкой в адрес главного тренера Юрия Семина.

Соглашение с 73-летним Сёминым, которое истекает 31 мая 2020 года, не будет продлено. Новым наставником клуба станет 40-летний серб Марко Николич. Он возглавит клуб 1 июня 2020 года.

Четвертый приход Сёмина в "Локомотив" начался в 2016 году. В сезоне 2017/18 клуб выиграл первое чемпионство спустя 14 лет.


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Теги: Мещеряков Кикнадзе Локомотив
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