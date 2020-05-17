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"Тамбов" в случае невылета может объединиться с "Нижним Новгородом"

Стало известно о возможном объединении двух российских клубов.
Фото: ФК "Тамбов"
Об этом сообщает "СЭ".

По информации источника, выступающий в ФНЛ "Нижний Новгород" может объединиться с "Тамбовом", если последний не вылетит из РПЛ. Новый клуб при этом будет играть на стадионе в Нижнем Новгороде.

В случае вылета "Тамбов" будет играть на своём старом стадионе.

- Это ни о чем разговор. Да, какие-то мысли были, но пока это просто сплетни, - прокомментировал информацию спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков.

Напомним, что в течение этого сезона "Тамбов" выступает на чужих аренах - первую часть сезона команда принимала соперников в Саранске, часть второй - в Нижнем Новгороде.



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Теги: Тамбов Нижний Новгород
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