Об этом сообщает "СЭ".
По информации источника, выступающий в ФНЛ "Нижний Новгород" может объединиться с "Тамбовом", если последний не вылетит из РПЛ. Новый клуб при этом будет играть на стадионе в Нижнем Новгороде.
В случае вылета "Тамбов" будет играть на своём старом стадионе.
- Это ни о чем разговор. Да, какие-то мысли были, но пока это просто сплетни, - прокомментировал информацию спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков.
Напомним, что в течение этого сезона "Тамбов" выступает на чужих аренах - первую часть сезона команда принимала соперников в Саранске, часть второй - в Нижнем Новгороде.
"Тамбов" в случае невылета может объединиться с "Нижним Новгородом"
Стало известно о возможном объединении двух российских клубов.
Фото: ФК "Тамбов"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!