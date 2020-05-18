"Он игрок "Спартака", у него действующий контракт, и он никуда не собирается. Желание попробовать когда-то себя в Европе у него есть. Но для этого много чего должно случиться. Просто не надо поднимать из-за этого шумиху и делать "Аугсбург" "Баварией". По нему еще было предложение из Италии, но об этом никто не писал. Он отказался, ему еще есть куда расти в "Спартаке", - цитирует агента Sport24.
22-летний Рассказов - воспитанник "Спартака". Полноценно в основе московского клуба футболист выступает с сезона 2018/19. В нынешнем чемпионате России он провёл 12 матчей и заработал две желтые карточки.
Агент: "Спартак" предложил Рассказову новый контракт
Агент: у Рассказова было предложение из Италии. Он отказался, ему еще есть куда расти в "Спартаке"
Футбольный агент Валериюс Мижигурскис рассказал, какие предложения были у защитника "Спартака" Николая Рассказова.
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