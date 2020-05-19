В ЦСКА прокомментировали информацию о том, что в клуб перейдет Деспотович

Ранее сообщалось, что серб заключит с армейцами трехлетнее соглашение, а его зарплата составит 1,2 млн в год.
"Эта информация не соответствует действительности", - цитирует Бабаева "Спорт-экспресс".
В нынешнем сезоне Деспотович провел 20 матчей и забил 8 голов. Его соглашение с "Оренбургом" рассчитано до 30 июня.
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Фото: © pfc-cska.com
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