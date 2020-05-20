Напомним, бывший глава департамента судейства и инспектирования Александр Егоров ушёл в отставку в январе. Его место занял венгерский специалист Виктор Кашшаи.
- До зимней паузы с судейством была катастрофа. В каждом туре по пять или по шесть ошибок, за которые судьи получали семь и девять и ниже. На простом языке это два. Розетти всегда было до лампочки. Егоров пошел по тому же пути. Получился скандал.
У арбитров нет братства. Все ждут, когда кто-то обосрется. После "Ахмат" — "Ростов" Лапочкин получает назначение на "Спартак" — "Краснодар". Где надо было Кутепову давать желтую и назначать пенальти, когда Айртон выпрыгнул и руку выставил, и должен был быть одиннадцатиметровый. Но тишина. Это всех бесит и раздражает. Тем более судей. На сборах льют воду. Но все хотят работать, поэтому никто никому не скажет. Сядут между собой, пошепчутся. А потом еще и сдадут кого-то. И ничего не меняется.
Пришел Кашшаи и говорит, что все обнулил. Но у него есть Калошин, который в уши ссыт, кого ставить, - сказал Федотов в интервью каналу "Фабрика Футбола".
Экс-арбитр Федотов - о Кашшаи: у него есть Калошин, который в уши ссыт, кого ставить
Бывший арбитр Игорь Федотов прокомментировал ситуацию в Департаменте судейства и инспектирования РФС.
Фото: ФК "Краснодар"
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