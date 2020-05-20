Футболист отметил, что на данный момент он полностью здоров.
"Я действительно перенес эту болезнь. В ночь с 3-го на 4-е у меня поднялась температура, я вызвал скорую и сообщил клубному врачу. Тест оказался положительным.
Болезнь протекала в легкой форме. Сейчас я полностью здоров, это подтверждают три отрицательных теста", - цитирует Сулейманова Sport24.ru.
Шапи также заявил, что сам попросил "Краснодар" не сообщать о своей госпитализации в больницу, чтобы "не беспокоить своих близких".
В нынешнем сезоне 20-летний футболист провел 20 матчей в чемпионате России, забил 4 гола и сделал 4 голевые передачи.
Ранее коронавирус в РПЛ был выявлен у футболиста "Локомотива" Джефферсона Фарфана и игрока "Рубина" Константина Плиева.
Чемпионат России возобновится 21 июня.
Кто уже тренируется, кто инфицирован? Ситуация с коронавирусом в РПЛ
"Коронавирус найдут в клубах, которые не хотели доигрывать. Их нужно штрафовать". Селюк - про РПЛ
Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, что переболел коронавирусом
Форвард "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, что переболел коронавирусом.
Фото: ФК "Краснодар"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!