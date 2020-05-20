"Спартак" меня не интересует. Это вы сами себе придумали. Хочу играть только в "Краснодаре", - сказал 20-летний футболист.
Ранее сообщалось, что руководство "Спартака" рассматривает кандидатуру Сулейманова. Сам футболист неоднократно говорил, что его не устраивает роль запасного в "Краснодаре".
Сулейманов - воспитанник "Краснодара". В нынешнем сезоне он провел 20 матчей, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.
Цорн: информация об интересе "Спартака" к Сулейманову - неправда
Магомед-Шапи Сулейманов: "Спартак" меня не интересует
Нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов в прямом эфире в инстаграме ответил на вопрос об интересе "Спартака".
Фото - ТАСС
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