- Если вышестоящие органы понимают, что это безопасно, то почему бы и нет? В этой ситуации возобновить сезон - правильное решение.
Что касается нашего клуба, у которого самый маленький бюджет в лиге, для нас это тяжело и накладно. Но решение есть, и мы его принимаем, - приводят слова Худякова Известия.
Ранее появилась информация, что выступающий в ФНЛ "Нижний Новгород" может объединиться с "Тамбовом", если последний не вылетит из РПЛ. Новый клуб при этом будет играть на стадионе в Нижнем Новгороде. В случае вылета "Тамбов" будет играть на своём старом стадионе.
15 мая стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. На данный момент команды сыграли 22 тура. "Тамбов" находится на 11-м месте таблицы, в активе команды 25 очков.
Спортивный директор "Тамбова" - о возобновлении РПЛ: для нас это тяжело и накладно
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков прокомментировал решение возобновить сезон РПЛ.
Фото: РИА Новости
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