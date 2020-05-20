- Все же коронавируса больше следует бояться людям с ослабленным иммунитетом, пенсионерам. А профессиональные спортсмены - ребята крепкие и закаленные. Не думаю, что для них эта болезнь опасна.
Другое дело, что футболисты контактируют с членами своих семей и другими людьми. Поэтому с точки зрения безопасности сезон следовало завершить либо сделать паузу на несколько месяцев, пока вирус окончательно не утихнет, - приводит слова Кириченко RT на русском.
Шапи переболел, столичные клубы вернутся на подмосковные базы. Ситуация с коронавирусом в РПЛ
15 мая стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. На данный момент команды сыграли 22 тура. "Зенит" лидирует в таблице чемпионата, в активе команды 50 очков.
По статистике на 21 мая, в России 317 554 заболевших COVID-19 (8 849 за последние сутки), 92 681 человек выздоровел, 3 099 - умерло. Всего в мире количество зараженных перевалило отметку в 5,1 миллионов.
Кириченко: не думаю, что для футболистов коронавирус опасен
Экс-тренер "Ростова" Дмитрий Кириченко оценил степень опасности коронавируса для профессиональных футболистов.
Фото: Sportbox
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