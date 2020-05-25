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Врач "Динамо": Евгеньева с коронавирусом не отличишь от здорового человека

Главный врач московского "Динамо" Александр Ярдошвили рассказал о состоянии защитника Романа Евгеньева, который заболел коронавирусом.
Фото: ФК "Динамо"
— У Евгеньева отличное состояние здоровья, его вообще не отличишь от здорового человека. Все идеально, симптоматики никакой нет. Но он, естественно, находится на карантине и пока лечится, — рассказал врач в интервью ТАСС.

Напомним, помимо Евгеньева, отклонения от нормы во время сдачи тестов на коронавирус обнаружены ещё у четырех представителей "Динамо".

В России общее число заболевших коронавирусной инфекции превысило 353 тысячи человек. Свыше 118 тысяч тысяч из них — выздоровели, 3 633 — умерло.

Чемпионат России по футболу будет возобновлён 21 июня.


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Теги: Динамо Евгеньев Коронавирус
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