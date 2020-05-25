- Аяз - южный парень, горячий. Но когда он был при мне в "Спартаке-2", проблем не было. Понятно, что присутствует вспыльчивость, есть свои особенности. Но они, наверное, имеются у каждого человека.
Есть ли шанс вернуться из "Спартака-2" в основу? Время покажет. Такие моменты бывают в карьере. Иногда они сказываются положительно - игрок что-то пересмотрит и по-другому начнет себя вести, тренироваться, - приводит слова специалиста Матч ТВ.
Гулиев - Тедеско: какой я лидер, если сыграл при вас 11 минут в двух матчах?
Аяз Гулиев был переведён в "Спартак-2" за неподобающее поведение. Ранее отмечалось, что футболист резко ответил главному тренеру Доменико Тедеско. Вместо него в Тарасовку вызван Константин Шильцов.
23-летний полузащитник Аяз Гулиев - воспитанник "красно-белых". Летом 2018 года он покинул команду и перешёл "Ростов", но спустя полгода москвичи выкупили контракт футболиста. В текущем сезоне игрок провел 11 матчей и не отметился результативными действиями.
Бушманов: Аяз - горячий парень. Но когда он был при мне в "Спартаке-2", проблем не было
Экс-наставник московского "Спартака-2" Евгений Бушманов прокомментировал новость о переводе хавбека "красно-белых" Аяза Гулиева во вторую команду.
Фото: Sports.ru
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