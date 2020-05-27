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"Многие неадекватны, потому что долго сидели в самоизоляции". Писарев - о ситуации с Гулиевым

Экс-наставник молодежной сборной России Николай Писарев выразил мнение о ситуации с полузащитником московского "Спартака" Аязом Гулиевым.
Фото: Infox.ru
- В молодёжной команде Аяз себя не вёл подобным образом, потому что был помоложе, наверное. Не забывайте, что сейчас ещё такая ситуация. Многие неадекватны, потому что долго сидели в самоизоляции и пребывали в переживаниях.

Характер у него южный, и он вот так себя проявил. Я как тренер это не приветствую, и Тедеско прав, что сделал это, ему нужна в команде дисциплина.

Я вспоминаю, что Романцев мог прощать всех лидеров, пока они были необходимы команде. Но как только лидеры снижали к себе требования, от них избавлялись, - цитирует Писарева Чемпионат.

Гулиев - Тедеско: какой я лидер, если сыграл при вас 11 минут в двух матчах?

Аяз Гулиев был переведён в "Спартак-2" за неподобающее поведение. Вместо него в Тарасовку вызван Константин Шильцов.

Весь 2018 год хавбек провел в ростовском клубе, сначала в аренде, а потом на постоянной основе. Затем в 2019 "Спартак" использовал опцию обратного выкупа.

23-летний полузащитник Аяз Гулиев - воспитанник "красно-белых". В текущем сезоне игрок провел 11 матчей и не отметился результативными действиями.

Григорян: о неумении Гулиева управлять собой знают все, но он чистый парень

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Теги: Писарев Гулиев Спартак
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