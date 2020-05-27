- Есть идея. В свое время в фильме "Француз" я сыграл полковника милиции. Вот надену его форму и на стадион. Могут не пустить? Не пустят полковника советской милиции?! Быть такого не может! Пустят, да еще и под козырек возьмут!
Буду болеть за "Спартак" в динамовской форме? Чего не сделаешь ради родной команды! - цитирует актера СЭ.
Чемпионат России планируется возобновить 21 июня. Обязательным условием для этого является отсутствие зрителей на трибунах во время матчей.
Также футболистам будет нужно соблюдать ряд мер, направленных на профилактику заражения коронавирусной инфекцией. Их соблюдение будет контролироваться сотрудниками РПЛ.
"Спартак" после 22-х игр занимает 8-е место в таблице РПЛ, имея в активе 28 очков. Матч следующего тура команда проведет на выезде с тульским "Арсеналом".
Актер Ефремов наденет полицейскую форму, чтобы попасть на матч "Спартака"
Известный актер и болельщик московского "Спартака" Михаил Ефремов рассказал, как планирует попасть на стадион после возобновления сезона РПЛ.
Фото: Soccernews
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