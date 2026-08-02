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Раков - о поражении от махачкалинского "Динамо": нужно было выжимать побольше из моментов

Форвард "Локомотива" Вадим Раков прокомментировал поражение от махачкалинского "Динамо".
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Ракова, "Локомотиву" нужно было лучше реализовывать свои моменты.

- Согласен, что первый тайм для нас был хороший. Я забил гол.
Но считаю, что нам нужно было выжимать побольше из моментов и стараться забивать второй-третий, чтобы спокойней было, - сказал Раков в эфире "Матч ТВ".

Вчера, 1 августа, московский "Локомотив" на выезде уступил махачкалинскому "Динамо" со счетом 1:2, автором единственного забитого мяча в составе красно-зеленых стал Вадим Раков, в составе махачкалинцев отличились Миро и Никита Глушков.

После 2 сыгранных туров команда Михаила Галактионова набрала один балл - в первом туре "железнодорожники" на домашнем стадионе сыграли вничью с грозненским "Ахматом".

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