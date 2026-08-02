Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Оренбург
16:00
ЗенитНе начат
Краснодар
18:15
ФакелНе начат
Ахмат
20:30
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
СКА-Хабаровск
11:00
УралНе начат
Арсенал Тула
15:00
ТорпедоНе начат
Волга Ул
16:00
ЧелябинскНе начат
Нижний Новгород
17:00
ШинникНе начат

Футболист "Локомотива" рассказал, чего не хватает команде на старте сезона

Полузащитник "Локомотива" Никита Салтыков ответил, чего не хватает команде на старте сезона.
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Салтыкова, "Локомотив" неубедительно стартовал и команде не хватает фарта.

- Понятно, что неубедительный старт. Но впереди весь сезон. Надеюсь и верю, что мы наберем свои очки и переломим ситуацию. Сто процентов.
У нас были отборы, мы показывали хорошие результаты. Не хватает фарта какого-то, - приводит слова Салтыкова "Матч ТВ".

Вчера, 1 августа, московский "Локомотив" на выезде уступил махачкалинскому "Динамо" со счетом 1:2, автором единственного забитого мяча в составе красно-зеленых стал Вадим Раков, в составе махачкалинцев отличились Миро и Никита Глушков. После 2 сыгранных туров команда Михаила Галактионова набрала один балл - в первом туре "железнодорожники" на домашнем стадионе сыграли вничью с грозненским "Ахматом".

Напомним, что по итогам прошлого сезона красно-зеленые стали бронзовыми призерами чемпионата России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится