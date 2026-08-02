Футболист "Локомотива" рассказал, чего не хватает команде на старте сезона

- Понятно, что неубедительный старт. Но впереди весь сезон. Надеюсь и верю, что мы наберем свои очки и переломим ситуацию. Сто процентов.
У нас были отборы, мы показывали хорошие результаты. Не хватает фарта какого-то, - приводит слова Салтыкова "Матч ТВ".
Вчера, 1 августа, московский "Локомотив" на выезде уступил махачкалинскому "Динамо" со счетом 1:2, автором единственного забитого мяча в составе красно-зеленых стал Вадим Раков, в составе махачкалинцев отличились Миро и Никита Глушков. После 2 сыгранных туров команда Михаила Галактионова набрала один балл - в первом туре "железнодорожники" на домашнем стадионе сыграли вничью с грозненским "Ахматом".
Напомним, что по итогам прошлого сезона красно-зеленые стали бронзовыми призерами чемпионата России.