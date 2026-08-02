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Кармо: болею всей душой за переход Сантоса в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Энрике Кармо высказался о возможном переходе форварда Жуана Сантоса в стан "армейцев".
Фото: Global Look Press
По словам Кармо, Сантос интересовался, как все устроено в ЦСКА, и Энрике надеется, что Жуан перейдет в московский клуб.

- Жуан разговаривал с бразильцами из ЦСКА. Спрашивал, как здесь все устроено, как функционирует клуб.
Жуан играет в Бразилии немножко в другой футбол. Болею всей душой за его переход, - цитирует Кармо Sport24.

Ранее сообщалось, что ЦСКА близок к заключению сделки с турецким "Гезтепе" по трансферу форварда Жуана Сантоса. В минувшем сезоне бразильский нападающий вышел на поле в 32 матчах и записал на свой счет 11 забитых мячей и 5 голевых передач. Ранее он выступал за "Сан-Паулу". Рыночная стоимость 24-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 12 миллионов евро.

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