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Капитан махачкалинского "Динамо" - о лидерстве команды в РПЛ: все, можно закрывать чемпионат

Капитан махачкалинского "Динамо" Муталип Алибеков высказался о лидерстве команды в турнирной таблице чемпионата России.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
По словам Алибекова, пока что нечему радоваться, потому что команда сыграла лишь две игры.

- Всё, можно закрывать чемпионат, ха-ха. Сыграли всего лишь две игры, весь чемпионат впереди, радоваться нечему.

Хороший старт, но впереди 28 игр, всё может поменяться. Глобально цель остается не вылететь, - цитирует Алибекова "Матч ТВ".

Напомним, что в первом туре Российской Премьер-Лиги махачкалинское "Динамо" одержало выездную победу над воронежским "Факелом" со счетом 2:1. Вчера, 1 августа, команда Вадима Евсеева на домашнем стадионе набрала три очка во встрече с московским "Локомотивом", одержав победу 2:1. На данный момент махачкалинцы лидируют в турнирной таблице российского чемпионата с шестью набранными очками в своем активе.

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