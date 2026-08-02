Голкипер "Локомотива" Митрюшкин высказался о своей травме

- К сожалению, неприятный момент, столкнулись с Женей Морозовым. Получилось, что шипами он рассек мне колено.
Рассечение, наложили швы сразу же в раздевалке. Всё нормально. По срокам надо спрашивать у доктора, но предварительно — 10–12 дней, - приводит слова Митрюшкина "Матч ТВ".
Вчера, 1 августа, московский "Локомотив" на выезде уступил махачкалинскому "Динамо" в матче второго тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:2. Во втором тайме голкипер "железнодорожников" Антон Митрюшкин получил повреждение - его заменил Илья Лантратов на 57-й минуте встречи.
В 3 туре чемпионата России команде Михаила Галактионова предстоит сыграть на домашнем стадионе с тольяттинским "Акроном". На данный момент в активе красно-зеленых один балл после двух сыгранных туров.