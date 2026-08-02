Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Оренбург
16:00
ЗенитНе начат
Краснодар
18:15
ФакелНе начат
Ахмат
20:30
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
СКА-Хабаровск
11:00
УралНе начат
Арсенал Тула
15:00
ТорпедоНе начат
Волга Ул
16:00
ЧелябинскНе начат
Нижний Новгород
17:00
ШинникНе начат

В "Локомотиве" высказались о возможном переходе Батракова в "Галатасарай"

В пресс-службе "Локомотива" ответили на вопрос о будущем Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"
По словам пресс-службы клуба, "Локомотив" не получал предложений по Батракову.

- Также информация о якобы ведущихся переговорах между Алексеем Батраковым и "Галатасараем" не соответствует действительности и не имеет под собой оснований.
И в этом случае "Локомотив" не получал предложений и в переговорный процесс не вступал, - приводит слова представителя пресс-службы "Локомотива" "СЭ".

Ранее сообщалось, что турецкий "Галатасарай" близок к трансферу полузащитника московского "Локомотива" Алексея Батракова. Российские инсайдеры опровергли данную информацию и подчеркнули, что для турецких клубов в контракте россиянина не прописаны отступные.

Батраков является воспитанником красно-зеленых, всего он провел за основную команду во всех турнирах 81 матч и записал на свой счет 33 забитых мяча и 23 голевые передачи. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2029 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится