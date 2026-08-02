В "Локомотиве" высказались о возможном переходе Батракова в "Галатасарай"

- Также информация о якобы ведущихся переговорах между Алексеем Батраковым и "Галатасараем" не соответствует действительности и не имеет под собой оснований.
И в этом случае "Локомотив" не получал предложений и в переговорный процесс не вступал, - приводит слова представителя пресс-службы "Локомотива" "СЭ".
Ранее сообщалось, что турецкий "Галатасарай" близок к трансферу полузащитника московского "Локомотива" Алексея Батракова. Российские инсайдеры опровергли данную информацию и подчеркнули, что для турецких клубов в контракте россиянина не прописаны отступные.
Батраков является воспитанником красно-зеленых, всего он провел за основную команду во всех турнирах 81 матч и записал на свой счет 33 забитых мяча и 23 голевые передачи. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2029 года.