"Краснодар" - "Факел": во сколько начало и где смотреть трансляцию матча 2 тура РПЛ

Сегодня, 2 августа, "Краснодар" на домашнем стадионе сыграет с воронежским "Факелом" в матче 2 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале "Матч Премьер", редакция Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию матча.
Напомним, что в первом туре чемпионата России команда Мурада Мусаева одержала выездную победу над казанским "Рубином" со счетом 3:1, а воронежцы на домашнем стадионе уступили махачкалинскому "Динамо" 1:2.