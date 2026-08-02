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"Краснодар" - "Факел": во сколько начало и где смотреть трансляцию матча 2 тура РПЛ

"Краснодар" - "Факел" Воронеж: где смотреть прямую трансляцию матча 2 тура РПЛ - на каком канале и во сколько начало.
Фото: ФК "Краснодар"
Сегодня, 2 августа, "Краснодар" на домашнем стадионе сыграет с воронежским "Факелом" в матче 2 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале "Матч Премьер", редакция Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию матча.

Напомним, что в первом туре чемпионата России команда Мурада Мусаева одержала выездную победу над казанским "Рубином" со счетом 3:1, а воронежцы на домашнем стадионе уступили махачкалинскому "Динамо" 1:2.

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