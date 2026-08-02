Божович: Кокорин мог играть в "Барселоне" или "Реале"

- Нет. По своему уровню Кокорин мог играть в "Барселоне" или "Реале". Большой талант был.
Характера не хватило? Не знаю. Может быть, просто удачи. В футболе важно вовремя попасть в свою команду. Возможно, Кокорин не нашёл такую, - приводит слова Божовича "Чемпионат".
Александр Кокорин ранее выступал за московское "Динамо", "Анжи", петербургский "Зенит", "Сочи", столичный "Спартак", итальянскую "Фиорентину". По окончании сезона он покинул кипрский "Арис" на правах свободного агента и на данный момент не нашел новую команду. Рыночная стоимость 35-летнего форварда оценивается порталом Transfermarkt в 350 тысяч евро. Также на его счету 48 матчей в составе сборной России и 12 забитых мячей.