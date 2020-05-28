Чемпионат России вернется со зрителями – трибуны могут заполняться на 10%
- Игра со зрителями не просто лучше, а критически лучше, чем без. Но в нынешней ситуации надо системно подойти к вопросу. Этим и занимаются РПЛ, РФС, Роспотребнадзор. Мы со своей стороны эту инициативу поддерживаем, готовы помогать и выполнять все регламенты, - цитирует Медведева Чемпионат.
Чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса. 15 мая на исполкоме РФС было принято решение возобновить РПЛ 21 июня. При этом отмечалось, что матчи будут проходить при пустых трибунах.
В турнирной таблице Премьер-лиги лидирует "Зенит", набравший 50 очков. В тройку также входят "Локомотив" (41) и "Краснодар" (41).
Медведев - о возвращении болельщиков: инициативу поддерживаем, готовы помогать и выполнять все регламенты
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев поддержал решение о возобновлении сезона РПЛ со зрителями на стадионах.
Фото: СЭ
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