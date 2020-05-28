Башкиров: в полной мере не успел ощутить чемпионат Польши

Защитник польского "Заглембе" Евгений Башкиров высказался о паузе в чемпионате.



"Мы ждем возобновления чемпионата. В полной мере не успел ощутить чемпионат. Уже скоро он состоится. Что может быть приятного в отсутствии возможности выходить на футбольное поле или хотя бы прикасаться просто к мячу? Или бегать, крутить педали на свежем воздухе. Наверное, самое раздражающее — это то, что тебе постоянно приходится проветривать помещение", - сказал Башкиров в эфире телеканала "Матч ТВ".



Чемпионат Польши был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновление лиги запланировано на 30 мая.



"Заглембе" в нынешнем сезоне занимает 11-е место в турнирной таблице. Башкиров провел 3 матча за свою команду.