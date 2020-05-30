Свернуть все/Развернуть все

Максименко - о возвращении болельщиков: получается, что будет около четырёх тысяч. Будем биться для них

Голкипер московского "Спартака" Александр Максименко выразил мнение о матчах Бундеслиги без зрителей на стадионах, а также о решении проводить матчи РПЛ с болельщиками.
Фото: ФК "Спартак"
- Бундеслига? Это необычненько, как будто товарищескую встречу смотришь, но понимаешь, что она не товарищеская.

10% от вместимости стадиона на матчах РПЛ? Ну хотя бы столько. Конечно, жаль, что не весь стадион будет. Получается, что будет около четырёх тысяч. Будем биться для них и для всех остальных, кто по ТВ посмотрит и в Интернете, - сказал Максименко в интервью Red Bull Russia.

В нынешнем сезоне Александр Максименко провёл 27 матчей за "красно-белых" во всех турнирах, пропустил 30 мячей и отстоял 7 матчей на ноль. Действующий контракт 22-летнего голкипера со "Спартаком" рассчитан до лета следующего года. Transfermarkt оценивает Максименко в 8 миллионов евро.

"Спартак" после 22-х туров занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Доменико Тедеско набрали 28 очков. Рестарт сезона намечен на 21 июня.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Максименко Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Икарди сегодня подпишет полноценный контракт с "ПСЖ"
Тренеры "Уфы" во главе с Евсеевым провели товарищеский матч
Ринат Билялетдинов: "Олимп-Долгопрудный" по всем параметрам соответствует требованиям ФНЛ
Азмун входит в шорт-лист "Милана"
Косолапов: спасибо Семину и Филатову за путевку в жизнь
В тренерский штаб минского "Динамо" вошел бывший наставник вратарей "Ростова" и "Локо"
Юран: 1 июня состоятся переговоры с двумя потенциальными инвесторами 2
Хохлов: Юрий Палыч - невероятно сильный духом человек
"Рубин": процедура выдачи компенсации за абонементы остановлена
Муса: я плакал, когда играл в холодную погоду 3
Оздоев: сборную России любят везде 3
"Казань-Москва". Тарасов отправился домой на своем автомобиле
"Локомотив" выложил пост, посвященный уходу Семина и предложил написать ему письмо 8
Максименко - о возвращении болельщиков: получается, что будет около четырёх тысяч. Будем биться для них
Бывший агент Широкова: Якин проявлял неуважение к Роману 4
Кокорин поздравил Сочи с днем города, опубликовав фотографию с бургером 1
Радимов: а тутти аванти! Глушаков возвращается на "Открытие Арену"
Наставник "Баварии" Флик превзошел результат Гвардиолы 1
Левандовски лидирует в гонке за "Золотую бутсу"
Максименко: если меня не позовут в европейские клубы, и я буду всю карьеру в "Спартаке", то не расстроюсь 4
Мбаппе об убийстве Джорджа Флойда полицейским: правосудие для Джорджа 1
Максим Калиниченко: лучшие годы Глушакова в "Спартаке" остались позади 1
Максименко: обрадовался бы, если бы Глушаков вернулся в "Спартак"
Манчини - о Балотелли: просто надеюсь, что он вернется к тренировкам
Андре Тер-Штеген хочет продлить контракт с "Барселоной"
"Барселона" готова отпустить Коутиньо в годичную аренду
Дмитрий Кириченко: РПЛ и ФНЛ - нормальные названия, не вижу смысла к чему-то возвращаться 1
"Бавария" забила пять безответных мячей в ворота "Фортуны"
Линекер поделился мнением о соперничестве Лионеля Месси и Криштиану Роналду 1
Кириченко – о возобновлении Бундеслиги: когда играют при полных трибунах, разумеется, совсем другое дело
Все новости