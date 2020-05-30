- Бундеслига? Это необычненько, как будто товарищескую встречу смотришь, но понимаешь, что она не товарищеская.
10% от вместимости стадиона на матчах РПЛ? Ну хотя бы столько. Конечно, жаль, что не весь стадион будет. Получается, что будет около четырёх тысяч. Будем биться для них и для всех остальных, кто по ТВ посмотрит и в Интернете, - сказал Максименко в интервью Red Bull Russia.
В нынешнем сезоне Александр Максименко провёл 27 матчей за "красно-белых" во всех турнирах, пропустил 30 мячей и отстоял 7 матчей на ноль. Действующий контракт 22-летнего голкипера со "Спартаком" рассчитан до лета следующего года. Transfermarkt оценивает Максименко в 8 миллионов евро.
"Спартак" после 22-х туров занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Доменико Тедеско набрали 28 очков. Рестарт сезона намечен на 21 июня.
Максименко - о возвращении болельщиков: получается, что будет около четырёх тысяч. Будем биться для них
Голкипер московского "Спартака" Александр Максименко выразил мнение о матчах Бундеслиги без зрителей на стадионах, а также о решении проводить матчи РПЛ с болельщиками.
Фото: ФК "Спартак"
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