- Любой футболист из основной обоймы - это большая потеря для "Локомотива". У них явно не хватает креативных игроков. Мариу - один из тех, кто давал результат, качество игры и многое сделал для того, чтобы "Локомотив" был сейчас на втором месте. Потеря Мариу и травма Антона Миранчука могут серьезно сказаться на игре "железнодорожников", - приводят слова специалиста Известия.
Напомним, клубы РПЛ вернулись к тренировкам для подготовки к возобновлению к чемпионата России. На одном из занятий 24-летний Миранчук повредил стопу. Сообщалось, что хавбек получил ушиб.
В нынешнем сезоне РПЛ португальский полузащитник Жоау Мариу провёл 11 матчей за "железнодорожников", в которых забил один мяч и стал автором трёх результативных передач. Известно, что москвичи не станут выкупать его трансфер.
После 22-го тура "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко. Лидирующий в РПЛ "Зенит" набрал на девять очков больше.
Игнатьев: Мариу - один из тех, кто многое сделал для второго места "Локомотива"
Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев оценил вклад полузащитника Жоау Мариу в игру "красно-зеленых".
Фото: Sportbox
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