Об этом сообщает "Чемпионат".
По информации источника, "Динамо" начнет свои выступления в ПФЛ.
Вероятно, одну из руководящих должностей в новом клубе займет Вячеслав Малафеев. Вчера стало известно, что он покинул "Зенит".
Напомним, что в Петербурге уже был клуб "Динамо", однако он переехал в "Сочи" и взял название нового места базирования.
Источник: в Петербурге может появиться ещё один, частный клуб
Стало известно, что в Санкт-Петербурге, вероятно, появится частный клуб "Динамо".
Фото: instagram.com/malafeev16ru
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