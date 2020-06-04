Как сообщает Sport24, у грузинского защитника нет конкретных предложений из других команд. Сам Кверквелия не против продолжить карьеру в стане "железнодорожников".
Ранее сообщалось, что грузинский защитник покинет "красно-зеленых". 28-летним игроком интересовались "Краснодар", "Ростов" и будущий дебютант РПЛ "Ротор".
Соломон Кверквелия выступает за "железнодорожников" с 2017 года. В текущем сезоне РПЛ защитник провел за команду 4 игры.
"Локомотив" хочет продлить контракт с Кверквелией
Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия с большой долей вероятности останется в клубе.
Фото: fclmnews.ru
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