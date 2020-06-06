Селюк рассказал, что в разговоре с президентом "Барселоны" Аршавин заявил о своём желании выступать за каталонский клуб, после чего российскому игроку был предложен пятилетний контракт.
- Все решал непосредственно Миллер (глава "Газпрома"). В тот момент Аршавин был символом России и "Зенита". Стоит признать, что Миллер очень красиво ответил "Барселоне", попросив взамен Месси. Аршавин для "Зенита" тогда действительно был, как Лео для "Барселоны".
Андрея вообще не хотели продавать. Дело было не в деньгах. Это была принципиальная история.
Если бы Аршавина отпустили в "Барселону", он был бы лучшим игроком России за все время, - приводит слова Селюка "Чемпионат".
В 2008 году Аршавин перешёл в лондонский "Арсенал" и провёл за него пять сезонов, возвращаясь на один год в качестве арендованного игрока в петербургский клуб. Впоследствии Аршавин вернулся в "Зенит", а карьеру заканчивал в казахстанском "Кайрате".
На данный момент Аршавин работает экспертом на телевидении.
Селюк: если бы Аршавина отпустили в "Барселону", он был бы лучшим игроком России за все время
Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, как Андрея Аршавина не отпустило руководство "Зенита" в испанский чемпионат в 2008 году.
Фото: Getty Images
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