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Селюк: если бы Аршавина отпустили в "Барселону", он был бы лучшим игроком России за все время

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, как Андрея Аршавина не отпустило руководство "Зенита" в испанский чемпионат в 2008 году.
Фото: Getty Images
Селюк рассказал, что в разговоре с президентом "Барселоны" Аршавин заявил о своём желании выступать за каталонский клуб, после чего российскому игроку был предложен пятилетний контракт.

- Все решал непосредственно Миллер (глава "Газпрома"). В тот момент Аршавин был символом России и "Зенита". Стоит признать, что Миллер очень красиво ответил "Барселоне", попросив взамен Месси. Аршавин для "Зенита" тогда действительно был, как Лео для "Барселоны".

Андрея вообще не хотели продавать. Дело было не в деньгах. Это была принципиальная история.

Если бы Аршавина отпустили в "Барселону", он был бы лучшим игроком России за все время, - приводит слова Селюка "Чемпионат".

В 2008 году Аршавин перешёл в лондонский "Арсенал" и провёл за него пять сезонов, возвращаясь на один год в качестве арендованного игрока в петербургский клуб. Впоследствии Аршавин вернулся в "Зенит", а карьеру заканчивал в казахстанском "Кайрате".

На данный момент Аршавин работает экспертом на телевидении.


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Теги: Аршавин Селюк Зенит Ла Лига Барселона АПЛ Арсенал
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