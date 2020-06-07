- Как сладить с Дзюбой? Не прилипать. Держать на расстоянии, чтобы рукой на тебя не оперся. Или корпусом не отодвинул.
Ари тоже здорово укрывает мяч. Задницу выставляет так, что не подступиться. Еще с Кокориным всегда непросто. Легкий, резкий, подвижный. Чуть зазеваешься - не догонишь. Азмун? Великолепно играет головой. Прыгучесть феноменальная, - цитирует Сорокина СЭ.
Егор Сорокин является воспитанником казанского и петербургского футбола. Дебютировал в РПЛ за "Рубин", играл в этом клубе с 2014 по 2019. Затем защитника купил "Краснодар".
В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги 24-летний Егор Сорокин провел за казанский клуб 6 матчей, за "Краснодар" - 3 игры. Также за свою карьеру футболист поиграл на правах аренды за казахстанский "Актобе" и нижнекамский "Нефтехимик".
Рестарт РПЛ намечен на 19 июня. "Краснодар" дома встретится с "Динамо" 21 июня.
Сорокин рассказал, кого из нападающих РПЛ тяжело опекать
Защитник "Краснодара" Егор Сорокин рассказал, кто из форвардов российской Премьер-лиги доставляет больше всего проблем.
Фото: РИА Новости
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