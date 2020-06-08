Сегодня на сайте клуба было объявлено о том, что контракт с немецким футболистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Официальной причиной ухода игрока стали семейные обстоятельства.
В немецких СМИ появлялась информация, что Хёведес не хотел ехать в Россию из-за эпидемиологической обстановки.
- Я хотел бы поблагодарить Хеведеса. За все время нахождения в клубе он был профессионалом высочайшего уровня, у которого учились наши молодые игроки. Они учились у него отношению к делу, тактическому пониманию игры, его бескорыстному служению футболу, в том числе — "Локомотиву". Я получил огромное удовольствие, работая с ним.
Хеведес еще до Нового года хотел уйти из "Локомотива" и вернуться в Германию. Я с ним имел долгий разговор и еще раз хочу сказать спасибо, что он остался и сыграл эти три игры превосходно, - приводит Sport24 слова тренера.
Напомним, что с 1 июня "Локомотив" возглавляет сербский тренер Марко Николич. После 22-х туров "Локо" занимает вторую строчку РПЛ.
Сезон возобновится 19 июня.
"Он был профессионалом высочайшего уровня". Сёмин поблагодарил Хёведеса
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал уход защитника Бенедикта Хёведеса из московской команды.
Фото: Rusfootball.info
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