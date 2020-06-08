- Мы рассматривали разные варианты и в итоге решили пойти игроку навстречу. Мы расстались с Беней хорошими друзьями, и я хочу пожелать ему дальнейших успехов и большого семейного счастья, - цитирует Кикнадзе ТАСС.
Также гендиректор "Локо" отметил честность игрока и рассказал, что немец еще с лета 2019 года вел диалог с руководством о возвращении на родину.
За все время в "Локомотиве" Бенедикт Хеведес провел 50 матчей и забил 4 гола. В составе команды он стал обладателем Кубка и Суперкубка России.
"Расстались с Беней хорошими друзьями". Кикнадзе прокомментировал уход Хеведеса
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе высказался об уходе Бенедикта Хеведеса.
Фото: ФК "Локомотив"
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