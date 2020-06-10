- Спаллетти меня два раза звал в "Зенит". У меня были с ним диалоги, когда я в "Динамо" играл. Я в "Зените" себя вообще не представлял.
Потом мы со Спаллетти пересекались на стадионе. Видно было, что у него была ко мне симпатия. С итальянцами у меня получалось, надо было в Серию А ехать, - сказал Самедов в видео YouTube-канала "Сычёв подкаст и Денис Казанский".
Александр Самедов завершил карьеру летом 2019 года. В ходе своей карьеры полузащитник выступал за "Спартак", "Локомотив", "Москву", "Крылья Советов" и "Динамо". В сборную России Александр вызывался с 2011 по 2018 год.
Итальянский специалист Лучано Спалетти тренировал петербургскую команду с 2009 по 2014. За время работы он дважды стал чемпионом России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны.
Самедов: Спаллетти меня два раза звал в "Зенит"
Экс-игрок сборной России и ряда клубов РПЛ Александр Самедов рассказал, что мог оказаться в "Зените".
Фото: ТАСС
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