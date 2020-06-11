"Маурисио играл за сборную Бразилии на юношеском чемпионате мира до 17 лет. Это официальный турнир. На тот момент у него не было российского гражданства, значит, он не может получить футбольное гражданство России и играть за сборную", - сказал Прокопец.
По словам юриста, хавбек не перестанет считаться легионером в случае получения паспорта РФ.
"Нет, даже если получит российское гражданство, он продолжит считаться легионером в РПЛ, так как у него не будет права играть за сборную России", - цитирует Прокопца "Чемпионат".
Ранее сообщалось, что в услугах Маурисио, который сейчас является игроком ПАОКа, заинтересованы клубы из первой пятерки чемпионата России.
В настоящее время РПЛ приостановлена из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновится 19 июня.
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Юрист: если Маурисио получит российский паспорт, он все равно будет легионером в РПЛ
Юрист Михаил Прокопец высказался о том, что бывший футболист "Терека" и "Зенита" Маурисио может получить российский паспорт и вернуться в РПЛ.
Фото: РИА Новости
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