Чернов: я точно не слабее нынешних центральных защитников "Спартака"

"Согласен, что я не слабее нынешних центральных защитников "Спартака". Насчет "сильнее" не знаю, но я точно не хуже их.
У меня не осталось обид на этот клуб. Когда я начинал играть в футбол, не думал, что буду выступать за такую именитую команду. Только слова благодарности всем людям, с которыми там познакомился", – сказал Чернов.
1 июня московский "Спартак" сообщил о том, что 30-летний центральный защитник Никита Чернов покидает клуб в связи с истечением срока контракта. В составе красно-белых футболист выиграл Кубок России и завоевал бронзовую медаль чемпионата страны.
В текущее летнее трансферное окно Чернов присоединился к "Крыльям Советов" в качестве свободного агента. В прошлом сезоне он играл за самарскую команду на правах аренды.
Источник: "РБ Спорт"