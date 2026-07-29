Защитник "Локомотива" вернулся к тренировкам после травмы на ЧМ-2026

Защитник "Локомотива" Сесар Монтес приступил к тренировкам на поле.
Фото: ФК "Локомотив"
Пресс-служба московского "Локомотива" опубликовала фотографии защитника Сесара Монтеса, приступившего к тренировкам на поле.

Ранее футболист сообщил о повреждении, которое получил в составе сборной Мексики в матче со сборной Англии (2:3) в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.

Мексиканец пропустил игру "железнодорожников" в 1-м туре Российской Премьер-Лиги, в котором его команда сыграла дома вничью с грозненским "Ахматом" (1:1).

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