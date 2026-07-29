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Сборная Франции показала новую эмблему после прихода Зидана на пост главного тренера
Вчера, 19:47
Французы изменили лого национальной команды.
Фото: Федерация футбола Франции
Федерация футбола Франции презентовала новый логотип сборной после назначения Зинедина Зидана новым главным тренером.
Обновленная эмблема сохранила традиционный символ страны — галльского петуха. Также на логотипе появилась надпись "Франция", а размер аббревиатуры FFF был немного уменьшен.
Предыдущий логотип претерпел изменения в 2018 году, после триумфа сборной Франции на чемпионате мира в России. В то время на эмблеме добавилась вторая звезда, символизирующая вторую победу на первенстве мира.
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Сборная Франции
Зинедин Зидан
Опубликовал:
Вячеслав Буланов
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