Сборная Франции показала новую эмблему после прихода Зидана на пост главного тренера

Французы изменили лого национальной команды.
Фото: Федерация футбола Франции
Федерация футбола Франции презентовала новый логотип сборной после назначения Зинедина Зидана новым главным тренером.

Обновленная эмблема сохранила традиционный символ страны — галльского петуха. Также на логотипе появилась надпись "Франция", а размер аббревиатуры FFF был немного уменьшен.

Предыдущий логотип претерпел изменения в 2018 году, после триумфа сборной Франции на чемпионате мира в России. В то время на эмблеме добавилась вторая звезда, символизирующая вторую победу на первенстве мира.

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