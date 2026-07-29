Сборная Франции показала новую эмблему после прихода Зидана на пост главного тренера

Французы изменили лого национальной команды.

Фото: Федерация футбола Франции

Федерация футбола Франции презентовала новый логотип сборной после назначения Зинедина Зидана новым главным тренером.



Обновленная эмблема сохранила традиционный символ страны — галльского петуха. Также на логотипе появилась надпись "Франция", а размер аббревиатуры FFF был немного уменьшен.



Предыдущий логотип претерпел изменения в 2018 году, после триумфа сборной Франции на чемпионате мира в России. В то время на эмблеме добавилась вторая звезда, символизирующая вторую победу на первенстве мира.