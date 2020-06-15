Об этом сообщает комментатор Алексей Андронов в своём телеграм-канале. Отмечается, что пересекать границу нельзя пешком или на автомобиле, но разрешено на велосипеде.
Напомним, первенство ФНЛ было завершено досрочно. По его итогам "Спартак-2" занял 17-е место. Команда не покинет дивизион, так как решено было сохранить все клубы в ФНЛ.
Три игрока "Спартака" приехали в Россию на велосипедах
Защитник "Спартака-2" Малькольм Баду, нападающий Николоз Кутателадзе и вратарь Андреа Романьоли пересекли границу России и Финляндии на велосипедах.
Фото: ФК "Спартак"
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