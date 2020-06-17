У Еременко, Попова и еще четырех игроков "Ростова" подозрение на коронавирус
- К, сожалению, не владею информацией, об этом ничего не знаю, - приводит слова Федотова Чемпионат.
Подопечные Владимира Федотова должны были сыграть с "Ростовом" дома 19 июня. Судьба матча пока не известна, но скорее всего он будет перенесен или отменен с присуждением технического поражения.
Федотов прокомментировал новость о заражении коронавирусом игроков "Ростова"
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов прокомментировал информацию о наличии COVID-19 у ростовских футболистов.
Фото: РИА Новости
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