- Видимо, заявили ту сумму, которой хватило для получения лицензии РФС-I, а выступать мы будем в ФНЛ в любом случае, - цитирует министра РИА Новости.
Напомним, сегодня "Химки" получили право принять участие в РПЛ.
По итогам досрочно завершенного первенства ФНЛ подмосковная команда заняла 2-е место и заработала право на повышение в ранге. С приходом нового инвестора у клуба появилась такая возможность. По всей видимости, команда все-таки продолжит выступать в первенстве ФНЛ.
Министр спорта МО: выступать "Химки" будут в ФНЛ в любом случае
Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что несмотря на получение лицензии для игр в РПЛ "Химки" останутся в ФНЛ.
Фото: ФК "Химки"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!