Министр спорта МО: выступать "Химки" будут в ФНЛ в любом случае

Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что несмотря на получение лицензии для игр в РПЛ "Химки" останутся в ФНЛ.

Фото: ФК "Химки"