Божович: исходим из того, что "Крылья Советов" сохранят прописку в РПЛ. Никто не допускает мысли о вылете

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович, комментируя возобновление сезона в РПЛ, рассказал о настроении в самарском клубе.

Фото: РИА "Новости"

По словам Божовича, самарцы строят планы, связывая будущее с выступление в РПЛ, а не в ФНЛ."Встречались с председателем совета директоров Александром Фетисовым. Мы исходим из того, что команда сохранит прописку в РПЛ — никто даже не допускает мысли о вылете. Что касается будущего, правительство региона поставило задачу сохранить место в РПЛ, здесь многое делается для клуба, в городе любят футбол", - заявил Божович.Чемпионат России был приостановлен после 22-го тура. Турнир возобновится 19 июня.В настоящее время "Крылья Советов" находятся в зоне вылета. Самарцы занимают 15-е место, отставание от находящихся выше "Рубина" и "Оренбурга" составляет 1 очко.