По словам Лодыгина, драка случилась после проигранного матча с "Краснодаром" (1:2) в 2016 году, когда оба мяча "Зенит" пропустил в компенсированное время.
- Драка с Дзюбой действительно была. Обиднейшее поражение от "Краснодара", эмоции… Потом в самолете, когда возвращались в Питер, пожали руки и больше об инциденте не вспоминали.
В раздевалке, говорят, разнимал Кокорин? Да там вся команда пыталась нас успокоить. Дошло практически до тумаков. Потолкались, помахали руками. Длилось все секунд 20, - приводит слова игрока "СЭ".
Лодыгин: не считаю, что проиграл Лунёву конкуренцию
В текущем сезоне Юрий Лодыгин выступает за тульский "Арсенал".
В рамках 23-го тура "Зенит" сыграет против ЦСКА 20 июня на выезде, а тульская команда примет "Спартак" на день позже.
Лодыгин рассказал, как подрался с Дзюбой
Бывший голкипер "Зенита" Юрий Лодыгин признался, что у него был конфликт с форвардом петербургской команды Артёмом Дзюбой.
Фото: ФК "Зенит"
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