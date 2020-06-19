Еременко: от поступка Мостового при счете 1:7 у меня возникла рвотная реакция. Это надо просто себя не уважать

Напомним, "Сочи" в рамках 23-го тура чемпионата России со счетом 10:1 разгромил "Ростов". Донская команда играла своими воспитанниками, большинство из которых 2003 года рождения.
Основной состав "Ростова" находится на двухнедельном карантине после того, как шесть футболистов команды заразились коронавирусом.
Слова Еременко в своем телеграм-канале приводит комментатор Нобель Арустамян.
"От поступка Мостового при счете 1:7 у меня возникла рвотная реакция. Наш пацан — ростовский, малой, 16-летний Павел Горелов — сфолил на Андрее в центре поля. Тот вскочил и быстро ударил в него мячом, чтобы судья дал Горелову жёлтую.
Из всех низких поступков в этом матче этот — самый низкий. Мостовому должно быть стыдно. Пусть он пересматривает этот момент и краснеет. Фу, Андрей. Играешь против малышей, разносишь — и так поступаешь. Это надо просто себя не уважать", - сказал Еременко.
"Сочи" набрал 27 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице. "Ростов" с 38 очками продолжает занимать 4-е место.
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Полузащитник "Ростова" Роман Еременко раскритиковал полузащитника "Сочи" Андрея Мостового.
Фото: Sportbox
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