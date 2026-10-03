Екатеринбург станет самым восточным городом в истории сборной России, где она проведет домашний матч. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
Перед встречей с Намибией национальная команда успела провести матчи в 15 городах нашей страны. Среди них: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Волгоград, Казань, Химки, Калининград, Ростов-на-Дону, Тула, Воронеж, Грозный, Самара, Саранск и Нижний Новгород.
Товарищеская игра между сборными России и Намибии состоится сегодня, 3 октября, на стадионе "Екатеринбург Арена". Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.
Екатеринбург станет 16-м и самым восточным городом, где сборная России сыграет домашний матч
Ранее сборная России сыграла в 15 городах.
Фото: РФС / Сборная России