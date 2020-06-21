- В первую очередь я хотел бы извиниться перед нашими болельщиками. Неприемлемо играть так, как мы играли сегодня. Мы допустили много глупых ошибок.
Может быть, нам нужно было сохранять спокойствие, действовать более осторожно. А мы понеслись вперед большими силами, и соперники нас грамотно ловили на этом. Фанаты здорово нас поддерживали, но мы выглядели отвратительно. Постараемся собраться с силами, переломить ход событий и порадовать болельщиков, - цитирует Сигурдссона официальный клубный сайт.
Во вчерашней встрече ЦСКА и "Зенита" дублем отметился нападающий гостей Малком, по голу забили защитник Бранислав Иванович и форвард Себастьян Дриусси с пенальти.
Таким образом, "Зенит" укрепил свои позиции в турнирной таблице. У сине-бело-голубых 53 очка. Они опережают идущих следом "Локомотив" и "Краснодар" на 12 баллов, но эти команды проведут свои игры в рамках 23-го тура сегодня.
ЦСКА занимает 5-е место в таблице, у армейцев 36 очков. Следующую игру москвичи проведут с "Динамо" на выезде 27 июня. "Зенит" сыграет с "Крыльями Советов" дома 26 числа.
Сигурдссон: я хотел бы извиниться перед нашими болельщиками
Нападающий ЦСКА Арнор Сигурдссон извинился перед болельщиками за домашний матч с "Зенитом", который завершился разгромным поражением 0:4.
Фото: РИА Новости
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