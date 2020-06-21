Ротенберг: любой клуб на месте "Сочи" тоже отказался бы от переноса матча с "Ростовом"

Владелец "Сочи" Борис Ротенберг считает, что любой клуб на месте "Сочи" тоже отказался бы переносить игру с "Ростовом".

Фото: СЭ