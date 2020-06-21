Ротенберг: любой клуб на месте "Сочи" тоже отказался бы от переноса матча с "Ростовом"

Владелец "Сочи" Борис Ротенберг считает, что любой клуб на месте "Сочи" тоже отказался бы переносить игру с "Ростовом".
Фото: СЭ
Напомним, встреча между "Сочи" и "Ростовом" состоялась в пятницу, 19 июня. Сочинцы победили со счетом 10:1. За "Ростов" выступали футболисты, чей средний возраст был 17 лет. Основная команда "Ростова" находится на двухнедельном карантине после того, как шесть футболистов команды заразились коронавирусом.

Ранее Ротенберг заявил, что "команда не могла не забивать воспитанникам "Ростова" больше голов, так как в "Сочи" играют профессионалы". По его словам, молодые игроки донской команды, играя с сильным соперником, получают много опыта.

"Никто же не говорит, а что произошло в "Ростове", где за 10 дней до матча были уже первые случаи, и почему тогда не ограничили тех игроков, а необходимо было это сделать спустя неделю, когда заражение было массовым? Думаю, любой клуб, кто был бы на нашем месте, тоже отказался бы от переноса, так как была договорённость", - цитирует Ротенберга ТАСС.

"Сочи" занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 23 турах 27 очков.

"Сочи" в следующем туре сыграет на выезде против "Ахмата". Встреча состоится 26 июня.


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Теги: Ротенберг Сочи Ростов
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