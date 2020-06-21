"Ростов" планирует добиться переигровки матча с "Сочи"

Руководство ростовчан хочет переиграть матч с "Сочи", в котором принимали участие игроки академии "Ростова".
Фото: РПЛ
Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, матч "Сочи" и "Ростова" закончился со счетом 10:1. Из-за того, что шесть игроков основы ростовчан заразилось коронавирусом, весь клуб сел на двухнедельный карантин. Игру можно было перенести, однако хозяева поля настояли на проведении матча строго по расписанию.

На игру приехали игроки академии "Ростова" в возрасте от 16 до 19 лет и были разгромлены более опытной командой.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Ростов Сочи
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(6)

Последние новости

Миранчук: почему пенальти пошел бить Эдер, а не я? Все просто, Эдди попросил
Новиков: если изменений в регламенте не будет, встречу с ЦСКА проведёт молодёжка 1
"Локомотив" дома обыграл "Оренбург". За матч случилось три удаления 15
Стюард ударил журналиста "СЭ" на стадионе "Локомотива" и рассек ему губу 5
В РФС рассмотрят выкрики болельщиков ЦСКА в адрес Малкома 1
"Речи о том, чтобы остановить сезон, нет". РФС и РПЛ выступили с совместным заявлением по поводу текущей ситуации в лиге 6
Кротов: по пенальти - я знал, что он на 100% будет поставлен
Гончаренко психанул после провала с "Зенитом". Зачем тогда было продлевать контракт? 6
Фомин: реально ли "Уфе" обыграть "Спартак"? Реально
Шелия: у нас в стране нельзя ничего комментировать и говорить своё мнение официально 2
"Ростов" планирует добиться переигровки матча с "Сочи" 7
Гогуа: уход Гончаренко? Он ничего нам не говорил
Карп - о Вомбергаре: никаких комментариев
Овчинников заменит Гончаренко до конца сезона в случае его ухода из ЦСКА 17
"Юрий Палыч - сердце клуба". Болельщики разместили баннер перед игрой "Локо" и "Оренбурга"
"Уфа" победила "Тамбов", забив в компенсированное время 8
"Сельта" забила "Алавесу" шесть безответных голов. Смолов не сумел отличиться, проведя весь матч на поле 6
Гончаренко хочет уйти из ЦСКА, руководство просит его остаться 17
Арустамян: где Прядкин? Произошла уйма событий, а мы так и не слышим его голоса 6
"Краснодар": мы до последнего надеялись, что "Динамо" сможет прибыть на игру основным составом 4
"Хорошо, когда у людей есть честь". Юсупов поблагодарил "Краснодар" за перенос матча
Крыховяк и Алексей Миранчук в старте на первый матч Николича в "Локомотиве" 3
Карпин: где эти эксперты, кричавшие, что "Ростов" совершает преступление против футбола? 4
Карпин: этот чемпионат напоминает первенство бани или водокачки 15
Жена Карпина высказалась о ситуации в РПЛ, вспомнив фильм "Брат-2" 3
"Динамо" поблагодарило Галицкого за согласие на перенос игры 12
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
Приглашаем подписаться на Telegram-канал «Rusfootball» 6
"Мы станем сильнее. Обязательно". ЦСКА поблагодарил болельщиков за поддержку 2
"Ростов" должен сыграть с тульским "Арсеналом" основным составом 3
Все новости