Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Напомним, матч "Сочи" и "Ростова" закончился со счетом 10:1. Из-за того, что шесть игроков основы ростовчан заразилось коронавирусом, весь клуб сел на двухнедельный карантин. Игру можно было перенести, однако хозяева поля настояли на проведении матча строго по расписанию.
На игру приехали игроки академии "Ростова" в возрасте от 16 до 19 лет и были разгромлены более опытной командой.
"Ростов" планирует добиться переигровки матча с "Сочи"
Руководство ростовчан хочет переиграть матч с "Сочи", в котором принимали участие игроки академии "Ростова".
Фото: РПЛ
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