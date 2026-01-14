Мостовой: смешно, что Артига вернулся в "Рубин" из какого-то ангольского чемпионата

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал назначение Франка Артиги на пост главного тренера "Рубина".
Фото: ФК "Рубин"
"Мне смешно, что Артига вернулся в "Рубин" из какого-то ангольского чемпионата. Уже до смешного доходит (смеется). Наш чемпионат и наш футбол всех привлекают, что такие люди, как Артига, появляются, пропадают, потом опять всплывают. Это вообще класс!" - сказал Мостовой.

Сегодня, 14 января, "Рубин" официально объявил о назначении Франка Артиги новым главным тренером команды. Соглашение с испанским специалистом подписано до лета 2027 года. Ранее Артига работал в России в столичной "Родине" и подмосковных "Химках". Последним клубом в его карьере был ангольский клуб "Петру Атлетику".

Напомним, во вторник, 13 января, казанский клуб покинул Рашид Рахимов, занимавший пост главного тренера с апреля 2023 года.

Источник: "Чемпионат"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится