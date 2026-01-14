"Деньги - не главная мотивация". Карседо - о выборе "Спартака"

- "Спартак" знают везде. Это известная команда. Да, "Пафос" играет в ЛЧ и там все было хорошо, меня любили. И предложение "Спартака" было не единственное. И "Пафос" предлагал новый контракт с большими деньгами. Но мы выбрали "Спартак". Деньги — не главная мотивация.
"Спартак" объявил о назначении Хуана Карлоса Карседо новым главным тренером команды 5 января. Трудовое соглашение специалиста в московском клубе рассчитано до лета 2028 года.
Напомним, ранее Карседо работал в тренерских штабах "Севильи", "ПСЖ" и "Арсенала". Летом 2020 года специалист начал самостоятельную карьеру. Последним клубом испанца был кипрский "Пафос", который он возглавлял с 2023 года.
