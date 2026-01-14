Кахигао рассказал о будущем Бонгонда в "Спартаке"

Спортивный директор московского "Спартака" Франсис Кахигао рассказал, что ждет конголезского вингера команды Тео Бонгонда в ближайшем будущем.
Фото: ФК "Спартак"
"Собираемся ли мы отпустить Бонгонда бесплатно? У Тео контракт до конца сезона. Посмотрим, как он проявит себя на поле", — передает слова Кахигао "Чемпионат".

Тео Бонгонда выступает за "Спартак" с 2023 года. Футболист провел в составе красно-белых 74 матча, в которых забил 16 мячей и отдал 6 голевых передач. В первой части сезона 2025/2026 на счету Бонгонда — 5 игр без результативных действий.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 5 млн евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится